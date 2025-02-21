Kars’ta 10 Gün Süreyle Etkinlik Yasağı - Son Dakika
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Kars’ta 10 Gün Süreyle Etkinlik Yasağı

Kars Valiliği, il genelinde 10 gün boyunca yürüyüş ve etkinlikleri yasakladı.

21.02.2025 12:30
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Kars'ta valilik il genelinde toplantı, yürüyüş ve etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Valilik Makamının 20.02.2025 tarih ve 98696860.18349.(12470)-2025/6 sayılı "Yasaklama Kararı" konulu Olur yazısı ile il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 Maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık alanlardaki eylem/etkinlikler (basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) ile ilimiz merkez ve ilçelerimizde (il mülki sınırları içerisinde) eylem/etkinlik düzenlemek, düzenlenebilecek olan eylem/etkinliğe destek vermek ve gelebilecek kişi ya da grupların ve araçların ilimiz sınırlarına girişlerinin ve çıkışlarının 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddelerine istinaden 21.02.2025 saat 00.00'dan 02.03.2025 saat 23.59'a kadar (10) gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Kars ili coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars’ta 10 Gün Süreyle Etkinlik Yasağı - Son Dakika

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