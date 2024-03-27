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Kars'ta 4 katlı otelde çıkan yangın korkuttu

KARS - Kars'ta iftar saatinde 4 katlı otelde çıkan yangın korkuttu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına çok sayıda itfaiye müdahale etti.

Olay Yusufpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde faaliyet gösteren 4 katlı otelin çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden otel çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekipleri de zaman zaman zor anlar yaşadı. Çatısından duman ve aşevlerin yükseldiği otelde maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alırken, yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Yangının iftar saatinde çıkması ve otelde bulunan vatandaşların kısa sürede tahliye edilmesi ise olası bir facianın önüne geçildi.