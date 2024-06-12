Kars'ta araç motoruna sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Kars'ta araç motoruna sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kars'ta bayram tatili için akrabalarının yanına gelen bir kişi, aracından kedi sesi duydu. Araştırma sonucunda yavru kedinin motor kısmına sıkıştığını fark eden vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Korkan kedi sakinleşmesi için su içirildi.

12.06.2024 12:19
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Kars'ta araç motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kocaeli'nden bayram tatilini geçirmek üzere Kars'a akrabalarına gelen bir kişi, park ettiği aracından kedi sesi geldiğini fark edince bir süre kedinin nerede olduğunu araştırdı. Daha sonra kedinin motor kısmına sıkıştığını fark eden vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu. Önce aracın alt muhafazasını açan itfaiye ekipleri, daha sonra yavru kediye ulaştı. Uzun uğraşlar sonucu yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Korktuğu anlaşılan yavru kedinin sakinleşmesi için su içirildi. Yavru kedi Kocaeli'de mi yoksa Kars'ta mı aracın motoruna girdi merak ediliyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta araç motoruna sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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