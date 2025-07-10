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Kars'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı

Kars\'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı
10.07.2025 11:49
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Vali Ziya Polat başkanlığında yapılan toplantıda, Kars'ın güvenliği ve asayiş durumu değerlendirildi.

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında Haziran ayı "Asayiş ve Güvenlik" toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden birisi olan Gazi Kars'ta huzur ve güven ortamının sürekliliğini sağlamanın en önemli hedefleri olduğunu belirtti.

Polat, bu hedef doğrultusunda vatandaşları kucaklayan, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, şeffaf ve vatandaş odaklı bir anlayışla çalışmaları azim ve kararlılıkta sürdürdüklerini söyledi.

Vali Ziya Polat, "2025 yılı Haziran ayında; 363 bin 3şahıs, 154 bin 259 araç sorgusu yapıldı. Haklarında toplam 193 yıl, 251 ay 308 gün kesinleşmiş hapis cezası hükmü bulunan 36, haklarında toplam 60 bin 845 TL adli para cezası hükmü bulunan 14, İfadeye yönelik aranması bulunan 49 ve yoklama kaçağı 491 olmak üzere toplam 590 aranan şahıs ve 1 hacizli araç yakalandı" dedi.

Polat, "Jandarma Komando birliklerimizce; Haziran ayı içerisinde ilimiz kırsal alanında 107, TEM Şube tarafından Terör Örgütü Propagandası yaptığı tespit edilen 3 şahsa yönelik olmak üzere toplam 110 operasyon icra edildi. Jandarma Komando birliklerimizce kırsal alanda icra edilen operasyonlar sonucunda; 103 Biksi mühimmatı, TEM Şube tarafından icra edilen adli aramalar sonucunda 1 ruhsatsız av tüfeği, 29 CD, 1 video kayıt cihazı ve bu cihaza ait 5 kaset, 1 cep telefonu ele geçirildi" diye konuştu.

Vali Ziya Polat, "Emniyet birimlerimiz tarafından, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şahsa adli işlem yapılmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye, soruşturma ve adli bilişim faaliyetleri sonucunda; toplum sağlığını tehlikeye atacak nitelikte madde temin eden 23, yasadışı bahis oynatan 68, vatandaşlarımızı bilişim sistemleri vasıtasıyla dolandırmaya çalışan 67 internet sitesi tespit edildi. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirilmiş ve vatandaşların dolandırılması engellendi" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Polat, gazetecilerin sorularını yanıtladı toplantı daha sonra sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

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