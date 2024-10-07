Kars'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kars'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Kars\'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Vali Ziya Polat, Kars'ın güvenliği için özveriyle çalıştıklarını vurguladı ve verilere dikkat çekti.

07.10.2024 12:20
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Kars'ta Vali Ziya Polat başkanlığında " Asayiş ve Güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdür Özkan Toptaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay

Yusuf Mutlu Genç, ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, "Gazi Karsımızın huzur ve güvenliğini, sağlamak için gece gündüz, mesai mevhumu gözetmeksizin çalıştıklarını belirtti.

Vali Ziya Polat, "Suçu önlemek, suç oranlarını azaltmak, ülkemizin en huzurlu şehirlerinden biri olan Gazi Kars'ımızda halkımızın huzur ve güvenliğinin korunması ve sürdürülmesi amacımız doğrultusunda, Valiliğimiz koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla, vatandaş odaklı bir anlayışla tüm suç odaklarıyla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz.

Bu vesile ile mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle, fedakarca, yaz, kış, gece, gündüz demeden yılın 365 günü görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum" dedi.

Vali Polat, "2024 yılının Eylül ayında kolluk kuvvetlerimizin yürüttüğü faaliyetleri kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. 289 bin kişi ve 137 bin 611 araç sorgusu yapıldı. Haklarında toplam 86 yıl, 113 ay, 177 gün kesinleşmiş hapis cezası hükmü bulunan 29 aranan kişi, haklarında Adli para cezası hükmü bulunan 12 aranan şahıs, İfadeye yönelik aranması bulunan 92 aranan şahıs, Yoklama kaçağı 299 şahıs olmak üzere toplam 432 aranan şahıs ve 6 araç yakalanmıştır. Geçmiş tarihlerde meydana gelen; Kasten Yaralama 2, Kasten Yangın Çıkarma 1, Dolandırıcılık 2, Mala Zarar Verme 1, Tarım Aracı ve Aletleri Hırsızlığı 1 ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi 1 olmak üzere toplam 8 faili meçhul olay aydınlatılmıştır. Göçmen Kaçakçılığı organizatörü 3 şahıs ve Yasadışı yollarla ülkemizde bulunan 25 düzensiz göçmen şahıs yakalanmıştır. FETO/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçu kapsamında 6 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılmıştır. MTSK (Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri) E-Sınavında kopya düzeneği ile sınava girmek isteyen 2 şahıs ve 2 organizatör şahıs yakalanmıştır. 6114 SKM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun) suçu kapsamında 1 adet kulaklık, 1 adet kamera, 1 adet modem, 1 adet ses aktarım cihazı ve 1 adet cımbız ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın Eylül ayı verileri basınla paylaşıldı. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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