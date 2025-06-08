Kars\'ta Asayiş ve Trafik Kontrolleri Artırıldı

Kars'ta asayiş ve trafik uygulamaları sıklaştırıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent merkezinde ve uygulama noktalarında asayiş, güvenlik ve trafik uygulamaları sürüyor.

Polis ekiplerince yapılan uygulamalarda başta emniyet kemeri olmak üzere ehliyet, ruhsat, alkol muayenesi ve yolcuların ise GBT yoklamaları yapılıyor.

Polis ekiplerince uygulama noktalarında durdurulan araçlar da bulunanlara emniyet kemeri kullanmanın önemi anlatılıyor. Sürücülerden hız yapmamaları ve uykusuz olarak yola çıkmamaları istendi.

Ayrıca kontrollerde şüpheli görülen araçlar aranırken, sürücülere ise alkol muayenesi yapılıyor. Polis ekipleri bayramın huzur ortamında geçirilmesi için her türlü önlemleri alırken, uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS