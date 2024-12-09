Kars'ta Buzlanan Yolda Zincirleme Kaza

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Kars'ta yollar buz pistine döndü

Buzlanan yolda araçlar birbirine girdi

KARS - Kars'ta yollar buz pistine döndü, buzlanan yolda kayan araçlar birbirine girdi. Can kaybının yaşanmadığı, 3 kişinin yaralandığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kars'ta sabaha doğru yağan kar, beraberinde de kazaları getirdi. Sabah erken saatlerde buz tutan Kars- Selim karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1'i tır 2 aracın çarpıştığı kazada, çarpışmanın şiddetiyle araçlar yol kenarına savruldu. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye götürürken, jandarma tarafından yolda kontrollü trafik akışı sağlandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya buzlanan yolun neden olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.