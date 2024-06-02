Kars'ta darbe girişimine katılan firari hükümlü Adana'da yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta darbe girişimine katılan firari hükümlü Adana'da yakalandı

Kars\'ta darbe girişimine katılan firari hükümlü Adana\'da yakalandı

Kars'ta görevli olan eski Uzman Çavuş Serdal Bağcılar, 15 Temmuz darbe girişimine katılmaktan 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan bir firari hükümlüydü. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yüreğir ilçesinde saklandığı adres tespit edilerek yakalandı.

02.06.2024 09:50
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Kars'ta uzman çavuş olarak görev yaparken 15 Temmuz darbe girişimine katılmaktan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Adana'da yakalandı.

15 Temmuz darbe girişiminde, Kars'ta görevli olan eski Uzman Çavuş Serdal Bağcılar (33) darbeci zırhlı birliklerle ortak hareket ederken terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantısı nedeniyle ordudan ihraç edildi.

İhraç olan Bağcılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bağcılar'a, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla dava açıldı. 4 yıl cezaevinde kalan şahıs daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bağcılar yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. FETÖ'cü asker teslim olmak yerine kaçtı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de firari hükümlünün, Yüreğir ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.

Polisler Serdal Bağcılar'ı saklandığı evde yaptığı operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, daha sonra da cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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