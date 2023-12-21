 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kars'ta Şehitler Mahallesi'nde Doğalgaz Patlaması: 5 Katlı Bina Savaş Alanına Döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta Şehitler Mahallesi'nde Doğalgaz Patlaması: 5 Katlı Bina Savaş Alanına Döndü

Kars'ta doğalgaz patlaması Kars'ın Şehitler Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3. katında doğalgaz kaynaklı patlamada ortalık savaş alanına döndü.

Kars\'ta Şehitler Mahallesi\'nde Doğalgaz Patlaması: 5 Katlı Bina Savaş Alanına Döndü
21.12.2023 - 00:40,
Abone Ol

Kars'ta doğalgaz patlaması

KARS - Kars'ın Şehitler Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3. katında doğalgaz kaynaklı patlamada ortalık savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ahmet Arslan Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3. katında doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı belirtilen patlama oldu. Patlamanın ardından İtfaiye, AFAD ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. Bina yıkımın olduğu yangın güçlükle kontrol altına alınabilirken patlamada bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kars, Doğal Afet, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Şehitler Mahallesi'nde Doğalgaz Patlaması: 5 Katlı Bina Savaş Alanına Döndü - Son Dakika


00:04
Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
23:33
İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:31
Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı
23:10
Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42
Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38
Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47
BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi

Son Dakika
00:04 Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
23:33 İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:31 Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı
23:10 Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42 Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38 Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47 BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38 Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32 Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18 Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 01:54:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Şehitler Mahallesi'nde Doğalgaz Patlaması: 5 Katlı Bina Savaş Alanına Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement