Kars'ta Ermenistan uyruklu 2 kişinin üzerinde 686,55 gram kaçak altın ele geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta Ermenistan uyruklu 2 kişinin üzerinde 686,55 gram kaçak altın ele geçirildi

Kars\'ta Ermenistan uyruklu 2 kişinin üzerinde 686,55 gram kaçak altın ele geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kıymetli maden kaçakçılığını engellemek amacıyla çalışma yaptı. KOM ekipleri, Kars Harakani Havalimanında Ermenistan uyruklu 2 kişiyi yasa dışı yollarla altın sokarken yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 686,55 gram altın ele geçirildi ve muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

22.03.2024 11:42  Güncelleme: 11:43
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Kars'ta polis Ermenistan uyruklu 2 kişinin üzerinde 686,55 gram kaçak altın ele geçirdi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM)ekiplerince kıymetli maden kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

KOM ekiplerince yapılan çalışmada, Kars Harakani Havalimanında Ermenistan uyruklu 2 kişi ülkeye yasa dışı yollarla altın sokarken yakalandı.

Şüpheli 2 kişi üzerinde yapılan aramda, 2 parça halinde toplam 686,55 gram altı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Ermenistan uyruklu 2 kişinin üzerinde 686,55 gram kaçak altın ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Ermenistan uyruklu 2 kişinin üzerinde 686,55 gram kaçak altın ele geçirildi - Son Dakika
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