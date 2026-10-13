Kars'ta Fevzipaşa İlk ve Ortaokulu'ndaki tatbikatta öğrenciler güvenli alana ulaştı - Son Dakika
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Kars'ta Fevzipaşa İlk ve Ortaokulu'ndaki tatbikatta öğrenciler güvenli alana ulaştı

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Kars\'ta Fevzipaşa İlk ve Ortaokulu\'ndaki tatbikatta öğrenciler güvenli alana ulaştı
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Kars'ta AFAD koordinesinde düzenlenen tatbikatta, Fevzipaşa İlk ve Ortaokulu öğrencileri okuldan tahliye edilerek güvenli alana ulaştı. UMKE, Karayolları KARAKURT, sağlık ve itfaiye ekiplerinin destek verdiği uygulamada öğrenciler, kurtarma çalışmalarını izledi.

Kars'ta afetlere karşı farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen tatbikatta, öğrenciler okuldan tahliye edilirken ekiplerin kurtarma ve müdahale çalışmaları dikkat çekti. Fevzipaşa İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen uygulamada minikler, afet anında yapılması gerekenleri hem teorik eğitimlerle öğrendi hem de tatbikatla deneyimledi.

Kars'ta 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerin önemli ayaklarından biri olan okul tatbikatında, öğrencilerin afet anında doğru ve hızlı hareket edebilmesi, tahliye kurallarını öğrenmesi ve afet bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması hedeflendi.

Fevzipaşa İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tatbikata AFAD eğitmenlerinin yanı sıra UMKE, Karayolları KARAKURT, sağlık ve itfaiye ekipleri de destek verdi. Eğitimlerin ardından senaryo gereği tahliye uygulamasına geçildi. Okulda bulunan öğrenciler, ekiplerin yönlendirmeleri doğrultusunda binadan çıkarak güvenli alana ulaştı.

Okuldan koşarak dışarı çıkan öğrenciler, okul bahçesinde toplandı. Tahliyenin ardından ekiplerin kurtarma ve müdahale çalışmalarını izleyen öğrenciler, afet anında ekiplerin nasıl hareket ettiğini yakından görme fırsatı buldu. Heyecanlı anların yaşandığı tatbikatta, çocukların katılımı renkli görüntüler oluşturdu. Ekiplerin çalışmalarıyla devam eden uygulama, tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Ulusal Medikal Kurtarma EkibiAcil Durum3. SayfaİtfaiyeEğitimGüncelAFADKarsSon Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Fevzipaşa İlk ve Ortaokulu'ndaki tatbikatta öğrenciler güvenli alana ulaştı - Son Dakika
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