Kars'ta Hükümlü Operasyonu - Son Dakika
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Kars'ta Hükümlü Operasyonu

15.07.2026 09:38
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Kars'ta, kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde, hakkında "Kasten Öldürme" (TCK 81/1) ile 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet suçlarından toplam 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O. isimli şahsın kent merkezinde bulunduğu tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette gerçekleştirilen işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.O., cezasının infazı için Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, kentte kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin adalete teslim edilmesine yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtilirken, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik denetim ve operasyonların da aynı titizlikle sürdürüleceği ifade edildi. - KARS

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta Hükümlü Operasyonu - Son Dakika

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