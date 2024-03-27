Kars\'ta İftar Saatinde Otelden Çıkan Yangın Söndürüldü

3.Sayfa

Kars'ta iftar saatinde 4 katlı bir otelin çatısında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yusufpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı otelin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden otel çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle itfaiye ekipleri de zaman zaman zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alırken, otelde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangının iftar saatinde çıkması ve otelde bulunan vatandaşların kısa sürede tahliye edilmesi olası bir facianın önüne geçildi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS