Kars\'ta Jandarma Ekipleri Yol Kontrolü ve Asayiş Uygulamalarını Sürdürüyor

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü ve asayiş uygulamaları aralıksız sürüyor. Jandarma ekiplerince yapılan uygulamalar, vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.
Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde yapılan uygulamalarda 208 bin 370 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 367 kişi yakalanırken, bunlardan 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 kayıp vatandaş bulunarak ailelerine teslim edildi.
Jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamalarda ise 79 bin 659 araç sorgulandı, çeşitli nedenlerle araması bulunan 15 araç yakalandı. 4 kişi gözaltına alındı. 63 bin 882 lira para cezası kesilirken, 157 araca ise 468 bin 432 lira cezai işlem uygulandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanmasına yönelik uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde anahtarı üzerinde bulunan ve çalınan otomobil, jandarma ekiplerinde Denizli'de bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayının şüphelisini ve çalıntı aracı Buldan ilçesinde yakaladı.
Aydın ve çevresinde hizmet veren A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Muharrem Demirbilek, çalışanlara ait özel bilgi ve belgelerin gayri yasal olarak paylaşılmasının hem çalışan hem de iş yeri sahipleri için ciddi sıkıntı olduğunu belirtti. Dolandırıcılık olaylarının artmasıyla birlikte işyerlerinde paylaşılan evrakların kötü niyetli kişilerin eline geçmesi sonucu dolandırıcılık olaylarının yaşandığını vurgulayan Demirbilek, çalışanların bilgilerinin korunmasının hayati önem taşıdığını ifade etti. Çalışanların özel bilgilerini yasa dışı şekilde paylaşan iş yeri yetkililerinin Türk Ceza Kanunu'na göre hapis cezasıyla yargılandığını da belirtti.
Antakya ilçesinde yaşayan fırıncı Hilmi Kara'nın hasarlı binadan çıkartmak istediği fırın, vinçle taşındığı esnada yere çakılarak kullanılamaz hale geldi. O anlar kameraya yansıdı. Fırın, 150 bin TL değerindeydi ve yerine 130 bin TL değerinde yeni bir fırın alınacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 4 gündür devam eden aranan şahıslara yönelik düzenlenen 'ÇEMBER-13' Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 3 bin 765 firarinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçlar, terör, kaçakçılık ve organize suçlar gibi çeşitli suçlardan aranan şahıslar adalete teslim edildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde mahkeme süreci tamamlanan Defne Sitesi'ne ait 11 katlı bina, iş makinasıyla halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldı. Görüntülerde, binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar yer alıyor.
Kütahya'nın Parmakören Mahallesi'nde bir asker eğlencesinin ardından iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Zengin tabancayla vurularak hayatını kaybederken, Mustafa Açıkgöz ise başına aldığı darbeyle yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan tadilat nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi olan Recep Can Ö, polis tarafından yakalandı. Özgürce saklanmak için mağara ve boş arazilere gizlendiğini söyleyen şüpheli, ilk ifadesinde suçunu itiraf etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Oylat Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada takla atan hafif ticari araç 50 metre sürüklendi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Oylat Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada, takla atan hafif ticari araç 50 metre sürüklendi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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