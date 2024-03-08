Kars'ta Kaçakçılara Operasyon: Metamfetamin ve Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta Kaçakçılara Operasyon: Metamfetamin ve Silahlar Ele Geçirildi

Kars\'ta Kaçakçılara Operasyon: Metamfetamin ve Silahlar Ele Geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubeleri tarafından yapılan operasyonda 52,1 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve diğer suç unsurları ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

08.03.2024 09:48
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Kars polisi kent merkezi ve Akbaba köyünde kaçakçılara yönelik operasyon yaptı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kars merkez ve bağlı Akbaba köyünde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 2 ikametten 2 parça halinde toplam 52,1 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 42 adet tabanca fişeği, 3 adet uzun namlu şarjörü, 31 adet uzun namlu fişeği, 1 adet av tüfeği şarjörü ve 11 adet kartuş ele geçirildi. Polis operasyonlarında 3 şahıs hakkında TCK-188 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet suçlarından adli işlem yapılarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen M.İ (33) isimli şahıs tutuklandı. - KARS

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güvenlik, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Kaçakçılara Operasyon: Metamfetamin ve Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika

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