Kars'ta kaybolan 23 yaşındaki engelli vatandaş yayladaki arama çalışmasında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta kaybolan 23 yaşındaki engelli vatandaş yayladaki arama çalışmasında bulundu

Kars\'ta kaybolan 23 yaşındaki engelli vatandaş yayladaki arama çalışmasında bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Selim ilçesi Katranlı köyünde akşam saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki engelli vatandaş, ekiplerin yayla çevresindeki çalışması sonucu bulundu. Jandarmaya teslim edilen vatandaşın bulunmasıyla arama çalışmaları sonlandırıldı.

Kars'ta akşam saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki engelli vatandaş, ekiplerin çalışması sonucu yaylada bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Kars'ın Selim ilçesi Katranlı köyünde yaşayan 23 yaşındaki engelli vatandaşın saat 17.00 sıralarında evinden çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD'dan 1 araç ve 3 personel, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, kayıp vatandaşın en son Karahamza köyü yaylası civarında görüldüğü yönündeki bilgi üzerine çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Ekiplerin yayla çevresinde gerçekleştirdiği arama çalışmaları sırasında, boş bir tarla üzerinde yürüyen bir kişi fark edildi. Yapılan kontrolde, görülen kişinin kayıp olarak aranan 23 yaşındaki engelli vatandaş olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından güvenli şekilde yanına ulaşılan vatandaş, yapılan işlemlerin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kayıp vatandaşın bulunmasıyla birlikte arama çalışmaları sonlandırılırken, görevini başarıyla tamamlayan AFAD ekipleri kuruma dönüş yaptı. Arama çalışmalarının kısa sürede sonuçlanması, vatandaşın ailesi ve yakınlarına da büyük sevinç yaşattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Selim, Kars, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta kaybolan 23 yaşındaki engelli vatandaş yayladaki arama çalışmasında bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti
AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

22:07
Antalya’da skandal paylaşım Zabıta müdüründen başken vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt
Antalya'da skandal paylaşım! Zabıta müdüründen başken vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt
22:02
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
21:49
Maç fazlasıyla lider Beşiktaş seriye bağladı
Maç fazlasıyla lider! Beşiktaş seriye bağladı
21:27
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi
21:22
İşte detaylar Öcalan için yapılan villada yok yok
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok
20:36
Fenerbahçe’den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 23:08:58. #.0.2#
SON DAKİKA: Kars'ta kaybolan 23 yaşındaki engelli vatandaş yayladaki arama çalışmasında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement