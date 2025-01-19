Kars'ta Kömürlük Yangını Hayvanları Telef Etti - Son Dakika
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Kars'ta Kömürlük Yangını Hayvanları Telef Etti

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Kars'ta çıkan kömürlük yangınında bir kuzu ve birçok kümes hayvanı telef oldu. Yangının sebebi soba.

19.01.2025 14:49
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Kars'ta kömürlükte çıkan yangın korkuttu

Kömürlükte bulunan hayvanlar telef oldu

KARS - Kars'ta kömürlükte çıkan yangın korkuttu. Kömürlükte bulunan hayvanlar ise yanarak telef oldu.

Olay Kars merkez Bülbül Mahallesi'nde, meydana geldi. Abdülselam Tepe'ye ait olan kömürlükte bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek önce kontrol altına aldı. daha sonrada soğukta çalışması yaptı. Yangında 1 kuzu ve çok sayıda kümes hayvanı telef oldu.

Öte yandan yangının kömürlükte bulunan sobadan çıktığı belirlendi. Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kars\'ta Kömürlük Yangını Hayvanları Telef Etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Kömürlük Yangını Hayvanları Telef Etti - Son Dakika

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