Kars'ta Kurban Bayramı öncesi güvenlik ve trafik uygulamaları sıklaştırıldı - Son Dakika
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Kars'ta Kurban Bayramı öncesi güvenlik ve trafik uygulamaları sıklaştırıldı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde kentte güvenlik ve trafik uygulamalarını artırdı. Giriş ve çıkış noktaları ile kent merkezinde yapılan denetimlerde vatandaşlara emniyet kemeri ve kask kullanımının önemi, süratli araç kullanmanın zararları konusunda bilgilendirme yapıldı.

13.06.2024 17:02
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Kars'ta yaklaşan kurban bayramı öncesinde güvenlik ve trafik uygulamaları sıklaştırıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kenttin giriş ve çıkış noktaları ile kent merkezinde belirlenen bölgelerde sürücülere ve vatandaşlara yönelik güvenlik ve trafik uygulamalarını sürdürüyor.

2024 yılı Kurban Bayramı trafik ve güvenlik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ekipleri, vatandaşlardan dikkatli ve duyarlı olmaları istendi.

Bayram tatili için yola çıkan vatandaşlara emniyet kemeri ve kask kullanımının önemi, süratli araç kullanma ve seyir halinde cep telefonu kullanmanın zararları konularında bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan ekiplerin bayram tatili süresince denetimlerini sürdürecekleri öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Kurban Bayramı öncesi güvenlik ve trafik uygulamaları sıklaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Kurban Bayramı öncesi güvenlik ve trafik uygulamaları sıklaştırıldı - Son Dakika
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