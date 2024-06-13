Kars'ta Kurban Bayramı öncesi güvenlik ve trafik uygulamaları sıklaştırıldı

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Kars'ta yaklaşan kurban bayramı öncesinde güvenlik ve trafik uygulamaları sıklaştırıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kenttin giriş ve çıkış noktaları ile kent merkezinde belirlenen bölgelerde sürücülere ve vatandaşlara yönelik güvenlik ve trafik uygulamalarını sürdürüyor.

2024 yılı Kurban Bayramı trafik ve güvenlik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ekipleri, vatandaşlardan dikkatli ve duyarlı olmaları istendi.

Bayram tatili için yola çıkan vatandaşlara emniyet kemeri ve kask kullanımının önemi, süratli araç kullanma ve seyir halinde cep telefonu kullanmanın zararları konularında bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan ekiplerin bayram tatili süresince denetimlerini sürdürecekleri öğrenildi. - KARS