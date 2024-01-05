Kars\'ta meydana gelen kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

2 kişinin öldüğü kaza Vali Polat olay yerinde incelemelerde bulundu

KARS - Kars'ta kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle 1 kamyon ve 2 yolcu otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi ise yaralandı.

Kaza, Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişinde meydana geldi. Bulanmadan dolayı meydana gelen zincirleme kaza sonra bölgeye AFAD, Jandarma, Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla Kars, Erzurum ve Sarıkamış'taki hastanelere sevk edildi. Otobüste sıkışan ve hayatını sürücü Ö.U. ile F.A. hayatını kaybetti.

Olay yerine Kars Valisi Ziya Polat'ta geldi. Polat, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından yaraları tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dişleklerinde bulundu. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.