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Kars'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi

Kars\'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi

Kars'ta jandarma, öğrencilere trafik kuralları ve güvenliği hakkında eğitimler verdi.

14.01.2025 12:49
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Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere yönelik trafik güvenliği bilincini artırmaya yönelik eğitimler düzenledi.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrencilere trafik kuralları, yaya ve araç güvenliği ile ilgili temel bilgiler aktarıldı.

Jandarmanın trafik eğitimleri Kars'ın Selim ilçesine bağlı Kaynarlı Köyü İlkokulu'nda devam etti. Jandarma öğrencilerine karşıdan karşıya geçiş, önce yaya uygulaması, trafik levhaları ve anlamları, okul servis aracı biniş-iniş kuralları, bisiklet sürücülerinin uyması gereken kurallar ve emniyet kemerinin önemi konularında trafik eğitimi verdi.

Eğitim çerçevesinde, çocukların trafikte güvenli bir şekilde hareket etmeleri, yayaların uyması gereken kurallar ve trafik işaretlerinin önemi üzerinde duruldu. Özellikle okul servislerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve emniyet kemeri kullanımı gibi konular interaktif bir şekilde anlatıldı.

Jandarma ekipleri, öğrencilere eğitimin sonunda trafikle ilgili soru-cevap etkinlikleri düzenleyerek, bilgilerini pekiştirdi. Ayrıca öğrencilere trafik konulu boyama kitapları ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Veliler düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür eğitimlerin çocukların trafik bilincini geliştirmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Jandarma ekipleri, trafik güvenliği bilincini artırmaya yönelik eğitimlere yıl boyunca devam edeceklerini ifade etti. - KARS

Kaynak: İHA

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