Kars'ta Okul Çevresinde Güvenlik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kars'ta Okul Çevresinde Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Kars\'ta Okul Çevresinde Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Kars'ta, öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde denetimler sıklaştırıldı, veliler memnun.

07.02.2025 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetimlerini artırdı.

Kentte eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, özellikle sabah ve akşam saatlerinde okul giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından sıkı kontroller gerçekleştiriliyor.

Denetimler kapsamında okul çevrelerinde şüpheli şahıslar, araçlar ve işletmeler üzerinde incelemeler yapılıyor. Özellikle öğrencileri rahatsız edebilecek kişi ve gruplara karşı tedbirler alınırken, okul servis araçları da güvenlik ve trafik kuralları açısından denetleniyor.

Öğrenci velileri, polis ekiplerinin artırılan önlemlerinden memnun olduklarını dile getirdi. Veliler, çocuklarının güvenliği için yapılan bu çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür etti. Kars İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise denetimlerin eğitim dönemi boyunca devam edeceğini ve öğrencilerin güvenliği için her türlü önlemin alınacağını vurguladı.

Yetkililer, vatandaşların da herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmalarını istedi. - KARS

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Polis, kars, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Okul Çevresinde Güvenlik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 03:11:47. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Okul Çevresinde Güvenlik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.