Kars\'ta Okul Güvenliği Artırılıyor

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Kars'ta okul çevreleri ve metruk binalar polis ekiplerince merceğe alındı. Polis, okular bölgesinde adeta kuş uçurtmuyor.

Kentte özellikle okullara yakın bölgelerde güvenliğin artırılması amacıyla polis ekipleri denetim yaptı. Denetimlerde, okul çevresinde okullarla ilişkisi olmayan vatandaşlara GBT yapılarak bölgeden uzaklaştırılırken, metruk binalar ise tek tek kontrol edildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin okullar bölgesinde denetimlerinin hız kesmeden devam edeceği öğrenilirken, metruk binalar ise yıkılarak temizleniyor.

Kars'ta bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılacağı ve toplum güvenliğinin ön planda tutulacağına dikkat çekildi. - KARS