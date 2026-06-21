Kars'ta Otodan Hırsızlık Bilinçlendirme Çalışması - Son Dakika
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Kars'ta Otodan Hırsızlık Bilinçlendirme Çalışması

Kars\'ta Otodan Hırsızlık Bilinçlendirme Çalışması
21.06.2026 09:07
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Kars'ta polis, otodan hırsızlığa karşı broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları otodan hırsızlık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, Kars'ta hizmet veren Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Harakani Devlet Hastanesi otoparklarında bulunan araç sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenledi. Çalışma kapsamında araçlara, "Otodan Hırsızlık" olaylarının önlenmesine yönelik uyarı ve tavsiyelerin yer aldığı broşürler bırakıldı.

Dağıtılan broşürlerde sürücülere; araç içerisinde cep telefonu, çanta, cüzdan, dizüstü bilgisayar ve değerli eşyaların görünür şekilde bırakılmaması, araçların mutlaka kilitlenmesi, cam ve kapı kontrollerinin yapılması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca şüpheli kişi veya durumlarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi istendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, suçun oluşmadan önlenmesinin önemine dikkat çekerek vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin kent genelinde devam edeceğini bildirdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta Otodan Hırsızlık Bilinçlendirme Çalışması - Son Dakika

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