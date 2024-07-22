Kars'ta Polis Asayiş Uygulamaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kars'ta Polis Asayiş Uygulamaları Devam Ediyor

Kars\'ta Polis Asayiş Uygulamaları Devam Ediyor

Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde yapılan asayiş uygulamaları, vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor. Uygulamalar kapsamında binlerce kişi sorgulanırken, birçok yer ve iş yeri kontrol edildi. Ayrıca trafikte kusurlu görülen araçlara toplamda 53 bin 36 TL idari para cezası kesildi. Kars Valiliği ise asayiş uygulamalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

22.07.2024 11:08
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Kars'ta polisin asayiş uygulamaları sürüyor, kent genelinde yapılan uygulamalar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde umuma açık yerler, metruk binalar, meydanlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde 27 ekip ve 87 polisin katılımıyla uygulama yapıldı.

Yapılan uygulamalarda 2 bin 741 kişi sorgulandı. 1 yoklama kaçağı yakalandı. 20 park ve bahçe, 16 metruk bina, 12 umuma açık mekan kontrol edildi. 12 iş yeri ise denetlendi.

Polis ekiplerince yapılan uygulamada, bin 455 araç kontrol edilirken, trafik yönünden kusurlu görülen 13 araca ilgili maddelerden toplam 53 bin 36 TL. idari para cezası kesildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde asayiş uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'den yapılan yazılı açıklamada; "İl Emniyet Müdürlüğümüz, halkımızın huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına aralıksız ve titizlikle devam etmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Polis Asayiş Uygulamaları Devam Ediyor - Son Dakika

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