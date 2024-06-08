Kars'ta Polis, Sınava Yetişemeyen 3 Kişiyi Yetiştirdi

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Kars'ta sınava geç kalan ve yanlış okula giden 3 kişiyi polis sınava yetiştirdi. Yağmurun etkili olduğu kentte polisin okullara yetiştirdiği 3 kişi son anda sınava girebildi. Bir kız öğrenci ise 10 saniye geç kaldığı için sınava giremedi.

Türkiye genelinde olduğu Kars'ta yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YSK)'nin güvenli ve sorunsuz geçmesi amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğince kentte geniş çaplı tedbir alındı.

Polis ekiplerinin görev aldığı Kars'ta sınav yerine geç kalan ve yanlış okula giden 3 vatandaş görevli ekiplerce, polis otosuna alınarak sınav yerlerine sorunsuz bir şekilde yetiştirilerek, sınava girmeleri sağlandı.

Polisin vatandaşları son anda sınava yetiştirmesi vatandaşlar arasında takdirle karşılandı.

Öte yandan sınava girmek için yola çıkan ve polisin sınava yetiştirdiği 3 kişi kadar şansı olmayan bir kız öğrenci 10 saniye geç kalınca sınava girmedi. Sınava gireceği Kafkas Üniversitesi'ne gelen kız öğrenci yağmur altında çantasını atarak sınava gireceği okula koştu, ancak 10 saniye geç kalan kız öğrenci görevliler tarafından sınav başladı denilerek sınava alınmadı. Kız öğrenci gözyaşları arasında geri döndü. - KARS