Kars'ta terör örgütü propagandası yapan ve finansal destek sağlayan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta terör örgütü propagandası yapan ve finansal destek sağlayan 4 kişi yakalandı

Kars\'ta terör örgütü propagandası yapan ve finansal destek sağlayan 4 kişi yakalandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla, terör örgütü propagandası yapan ve finansal destek sağlayan 4 kişi yakalandı. Operasyonlar, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre ederek engellemeye yönelik olarak devam ediyor. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı ve Kars Valiliği, terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek için çalışmaların mesai mefhumu gözetmeksizin devam edeceğini belirtti.

03.05.2024 09:44
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Kars'ta terör örgütü propagandası yapan ve finansal destek sağlayan 4 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre edilerek engellemesine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Jandarma, DAEŞ terör örgütüne finans sağladığı tespit edilen F.M. ve sosyal medya aracılığıyla PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen M.Ç., B.K. ve M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda kimlik ve adres bilgileri elde edilen şüpheli 4 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli makamlara bilgi verilerek yasal işlem yapıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta terör örgütü propagandası yapan ve finansal destek sağlayan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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