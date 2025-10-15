Kars'ta Uyuşturucu ile Yakalanan Uzman Çavuş Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kars'ta Uyuşturucu ile Yakalanan Uzman Çavuş Tutuklandı

Kars\'ta Uyuşturucu ile Yakalanan Uzman Çavuş Tutuklandı
15.10.2025 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta yapılan yol uygulamasında uzman çavuş S.A., aracında uyuşturucu ile yakalanarak tutuklandı.

Kars'ta yapılan yol uygulamasında uzman çavuşun aracında 36,33 gram metamfetamin ve 3,15 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan uzman çavuş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

40 GRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıkamış ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araç sürücüsünün şüpheli hareketlerde bulunması üzerine, şahsın üzerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 parça halinde toplam 36,33 gram metamfetamin ile 3,15 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

UZMAN ÇAVUŞ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen S.A. (36) emniyetteki işlemlerinin ardından "TCK 188 - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelesinin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, kars, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Uyuşturucu ile Yakalanan Uzman Çavuş Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet gibi olay Eşi görüntüleri izlemeye dayanamadı Cinayet gibi olay! Eşi görüntüleri izlemeye dayanamadı
Eski sevgilisini öldüresiye dövdü: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü Eski sevgilisini öldüresiye dövdü: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü
Bir babanın, damadı için hazırladığı “kızımı alma sözleşmesi“ viral oldu Bir babanın, damadı için hazırladığı "kızımı alma sözleşmesi" viral oldu
Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’dan dublörsüz performans Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'dan dublörsüz performans
Ünlülere operasyon yapıldığı gün yurt dışında olan şarkıcı Ziynet Sali ifade verdi: ’’Hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım’’ Ünlülere operasyon yapıldığı gün yurt dışında olan şarkıcı Ziynet Sali ifade verdi: ''Hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım''
Zirvede detay bitmiyor Meloni’nin mimikleri yine gündem Zirvede detay bitmiyor! Meloni'nin mimikleri yine gündem

10:27
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi
10:25
Bomba takımlar var İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri
Bomba takımlar var! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
09:59
Telefon bağımlısı genç: Elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem
Telefon bağımlısı genç: Elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem
09:36
Eurovision’da krizi Ev sahibi ülke resti çekti: İsrail yoksa biz de yokuz
Eurovision'da krizi! Ev sahibi ülke resti çekti: İsrail yoksa biz de yokuz
09:31
Suriye Cumhurbaşkanı Şara bugün Rusya’ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek
Suriye Cumhurbaşkanı Şara bugün Rusya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek
09:10
Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü “Melek Yüzlü Katil“in itirafları kan dondurdu
Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü! "Melek Yüzlü Katil"in itirafları kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2025 10:40:02. #7.12#
SON DAKİKA: Kars'ta Uyuşturucu ile Yakalanan Uzman Çavuş Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.