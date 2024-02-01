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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonunda Madde ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonunda Madde ve Silah Ele Geçirildi

Kars\'ta Uyuşturucu Operasyonunda Madde ve Silah Ele Geçirildi

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonlarda 15 gram metamfetamin, 75 sentetik hap, 10 gram bonzai, 80 paket çak sigara, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 kalaşnikof, 8 av tüfeği, 4 tabanca, 20 şarjör ve bin 305 mühimmat bulundu. 53 kişi gözaltına alınırken, 27 düzensiz göçmen de yakalandı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlara devam edeceğini açıkladı.

01.02.2024 13:51
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Kars'ta jandarma kiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonlarda 15 gram metamfetamin, 75 sentetik hap, 10 gram bonzai, 80 paket çak sigara, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 kalaşnikof, 8 av tüfeği, 4 tabanca, 20 şarjör ve bin 305 mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 53 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Arıca jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Uyuşturucu Operasyonunda Madde ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta Uyuşturucu Operasyonunda Madde ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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