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Kars'ta Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
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Kars'ta Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içki satışını engellemek amacıyla çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda 18 litre sahte alkollü içki ve 70 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi. 10 kişi gözaltına alındı ve adli işlem yapıldı.

Kars\'ta Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu
28.12.2023 - 20:23,
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Kars'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

KARS - Kars'ta piyasaya sürülmek üzere olan 8 litre sahte alkollü içki, 70 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşların sağlığını etkileyerek kalıcı hasarlar ve can kayıplarına yol açan sahte içkiye yönelik kent genelinde çalışma başlatıldı.

KOM ekiplerince, kent yaklaşan yılbaşı öncesi sahte, kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik yapılan operasyonlarda, 32 şişe halinde toplam 18 litre sahte alkollü içki ve 70 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirerek muhafaza altına aldı. KOM ekipleri olayla ilgili olarak şüpheli 10 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli 10 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika


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