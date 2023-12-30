Kars\'ta Yılbaşında 1589 Güvenlik Görevlisi Görev Yapacak

Kars'ta yılbaşında vatandaşların yeni yıla güven ortamında girmelerini sağlamak için bin 589 güvenlik gücü görev yapacak.

Kars Valiliği'nce alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 713 polis, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 876 jandarma görevlendirildi.

Konuyla ilgili olalar Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin ve asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini temin etmek amacıyla Valiliğimizce; genel güvenlik, asayiş ve trafik başta olmak üzere çeşitli tedbirler alınmıştır" denildi.

Açıklamada, "Yılbaşı süresince halkımızın yoğun olarak bulunduğu caddeler, Harakani Havalimanı, Tren Garı, Otobüs Terminali, Park ve Meydanlar, Umuma Açık Eğlence Yerleri, Sarıkamış Kayak Merkezi, Ani Ören Yeri ve Çıldır Gölü başta olmak üzere ilimiz merkezi ve ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 713 personel, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 876 personel görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, bu tedbirlerin yanı sıra; 112 Acil Çağrı Merkezi, 159 KGM Yol Danışma hatlarını arayan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylık sağlanacak. - KARS