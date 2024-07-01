Kars'ta yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağmur ve dolunun etkili olduğu kentte, merkeze bağlı Çorak köyünde merada otlayan büyükbaş hayvanların üzerine yıldırım düştü.
Yıldırım isabet ettiği büyükbaş hayvan sürüsündeki 10 büyükbaş hayvan telef olurken, hayvanları otlatan çoban ise şans eseri ölümden döndü.
Yıldırımın isabet etmesiyle telef olan büyükbaş hayvanların yerde yattığı görüntüler görenleri oldukça üzdü. Telef olan hayvanlar, olay yerinden kaldırıldı.
Kars'ta yağışlı hava aralıklarla devam ederken, meteoroloji ise kuvvetli yağışlar ve kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurarak, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Üzerlerine yıldırım düşen 10 hayvan telef oldu! Korku dolu anlar yaşayan çoban ölümden döndü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?