Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
KARS - Kars'ın Selim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine 112 ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Kars'a giden Mercedes marka yolcu otobüsü Selim ilçesi Oluklu köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerinde 112 ekipleri yaralılara müdahale ediyor.
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