Kars’ta Zift Yüklü Tanker Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
Kars’ta Zift Yüklü Tanker Devrildi: 2 Yaralı

Kars’ta Zift Yüklü Tanker Devrildi: 2 Yaralı
15.03.2026 13:50
Kars-Arpaçay-Çıldır yolunda tanker kazasında 2 kişi yaralandı, yol zift nedeniyle kapatıldı.

Kars-Arpaçay-Çıldır kara yolunda zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Karayoluna akan zift nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Kaza, Kars - Çıldır kara yolunda meydana geldi. Kars'tan Çıldır istikametine seyir halindeki zift yüklü tanker havanın kar yağışlı ve sisli olmasından dolayı yoldan çıkarak yan yattı. Karşı yönden gelen kereste yüklü tırın tankere çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada sürücüler yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yusuf Aslan ve Benrouz Rajabıdızajyekan, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası tankerde bulunan tonlarca zift karayoluna akarken, yol güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars’ta Zift Yüklü Tanker Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kars’ta Zift Yüklü Tanker Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
Advertisement
