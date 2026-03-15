Kars’ta Zift Yüklü Tanker Devrildi: 2 Yaralı

Kars-Arpaçay-Çıldır kara yolunda zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Karayoluna akan zift nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Kaza, Kars - Çıldır kara yolunda meydana geldi. Kars'tan Çıldır istikametine seyir halindeki zift yüklü tanker havanın kar yağışlı ve sisli olmasından dolayı yoldan çıkarak yan yattı. Karşı yönden gelen kereste yüklü tırın tankere çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada sürücüler yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yusuf Aslan ve Benrouz Rajabıdızajyekan, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası tankerde bulunan tonlarca zift karayoluna akarken, yol güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS