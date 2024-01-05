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Kars'ta Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kars'ta Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazaya karışan otobüsün Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine katılan kafileyi taşıdığı belirlendi.

Kars\'ta Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
05.01.2024 - 18:27,
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Kars'ta 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Kazaya karışan otobüsün Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine katılan kafileyi taşıdığı öğrenildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakut mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki yolcu otobüsü ve bir kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği tarafından düzenlenen 'Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Etkinlikleri'ne katılmak için Sarıkamış'a giden vatandaşları taşıyan otobüsün kazaya karıştığı öğrenildi. Derince Belediyesi personeli Ömer Urağ'ın kontrolündeki otobüsün, kar yağışı sebebiyle kayarak önündeki diğer otobüse çarptığı, sürücü Urağ'ın ve araçta bulunan Faruk Akbulak hayatını kaybettiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Kars, Ulaşım, Ölüm, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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