Karşıyaka Spor Kulübü Şube Başkanı da olan banka şube müdürü hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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Karşıyaka Spor Kulübü Şube Başkanı da olan banka şube müdürü hakkında gözaltı kararı

İzmir'in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka'nın Basketbol Altyapı Başkanlığı görevini de yürüten Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kar vaadiyle 300 milyon lira topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği öğrenildi. 3'ü kulüp yönetiminden toplam 5 mağdurun şikayetçi olduğu olayla ilgili MASAK tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

27.06.2024 17:52
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Bir Seçil Erzan vakası da İzmir'de: 300 milyonluk vurgun

Karşıyaka Spor Kulübü Şube Başkanı da olan banka şube müdürü hakkında gözaltı kararı

İZMİR - İzmir'in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka'nın Basketbol Altyapı Başkanlığı görevini de yürüten Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kar vaadiyle 300 milyon lira topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği öğrenildi. 3'ü kulüp yönetiminden toplam 5 mağdurun şikayetçi olduğu olayla ilgili MASAK tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzeri de İzmir'de yaşandı. Denizbank İzmir Bornova şubesinin müdürü, aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı H.Ö., iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para topladı. Karşıyaka'da bir döviz bürosu işleten S.Ç.. adına para topladığının belirlenmesinin de ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), konuyla ilgili inceleme başlattı. Yürütülen çalışmalarda, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma yürütürken, banka yönetiminin şubeye müfettiş gönderdiği ve şubenin geçici olarak kapatıldığı öğrenildi.

300 milyon lira toplanmış

Öte yandan, yapılan incelemelerde H.Ö.'nün, 300 milyon liraya yakın para topladığı, toplanan paranın Karşıyaka'da bir döviz bürosunun sahibi olan S.Ç.'nin hesabında toplandığı, mağdurlardan sadece birinin 100 milyon liraya yakın para verdiği öne sürüldü. Soruşturma açıldığını öğrenen Şube Müdürü H.Ö. ise dün akşam saatlerinde çok fazla sayıda ilaç içtiği, gözetim altında tutulduğu Bayraklı Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

İfadeler alınıyor

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yansıyan konunun ardından soruşturma derinleştirildi. Mağdur ve şikayetçi olan çok sayıda ismin ifadeleri alınmaya başlarken H.Ö. ve döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Döviz bürosu sahibinin gözaltına alındığı, H.Ö.'nün ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karşıyaka Spor Kulübü Şube Başkanı da olan banka şube müdürü hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

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