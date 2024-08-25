Kartal'da Çekiçli Saldırı: O Anlar Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kartal'da Çekiçli Saldırı: O Anlar Kamerada

Kartal\'da Çekiçli Saldırı: O Anlar Kamerada

Kartal'da bir şahıs elindeki çekiçle ATM'ye saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

25.08.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da bir şahıs elindeki çekiçle ATM'ye saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul'un Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs ATM'de işlem yapmak istedi. İstediği işlemi yapamadığı için öfkelenen şahıs ATM'yi terk etti. Bir süre sonra elinde çekiçle tekrar gelen şahıs, ATM'ye saldırarak parçaladı, ardından olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırı nedeniyle ATM'de hasar meydana gelirken, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Yazıklar olsun bunu yapana"

Yakup Ekşi isimli bir vatandaş, "İlk seferde gelmiş bir işlem yapmaya çalışmış. Orada bir saldırı gerçekleştirmeye çalışırken arkadaşı engellemiş. Sonra gitmiş, tekrar çekiçle geldi. Çekiçle 5-6 defa vurduğunu gördüm. Sonra sakin bir şekilde çekti gitti" dedi. Bankamatiğe işlem yapmak için geldiğini söyleyen Ali Sabancı ise, "ATM kırılmış, rezillik yani, utanç verici. Yazıklar olsun bunu yapana" diye konuştu.

Banka görevlileri tarafından ATM'deki paralar güvenli bir şekilde alınırken, polis çekiçli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, istanbul, 3-sayfa, Kartal, ATM, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da Çekiçli Saldırı: O Anlar Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Günlerdir her yerde aranan minik Narin’in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu Günlerdir her yerde aranan minik Narin'in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
16:10 Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses! Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor
15:13 Skandal videoya savunması daha beter Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alper Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumruklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum
13:24 Orta Doğu alev alev İsrail uçakları Lübnan’ı vurdu, Hizbullah’ın yanıtı sert oldu Orta Doğu alev alev! İsrail uçakları Lübnan'ı vurdu, Hizbullah'ın yanıtı sert oldu
14:52 Beşiktaş’ta deprem Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok
14:43 Murat Övüç’ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
14:17 Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?
14:16 Erzincan’da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
14:01 Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi
13:53 Attığı goller sitemi altüst etti Okan Buruk’tan Batshuayi kararı Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı
13:50 Bakan Tunç’a açık açık soruldu: Dilruba neden tutuklandı Bakan Tunç'a açık açık soruldu: Dilruba neden tutuklandı?
13:39 Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL’lik su faturasına isyan etti Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL'lik su faturasına isyan etti
13:13 Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
12:11 Videosu olmasa kimse inanmaz Hakemi protesto etmek için tüm penaltıları dışarı attılar Videosu olmasa kimse inanmaz! Hakemi protesto etmek için tüm penaltıları dışarı attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 16:55:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal'da Çekiçli Saldırı: O Anlar Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement