Kartal'da cinayet: Şüpheli Kocaeli'de teslim oldu

Kartal'da bir evde cansız bedeni bulunan şahısla ilgili yürütülen soruşturmada, cinayet şüphelisi Kocaeli'de emniyet güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 16 Nisan saat 09.35 sıralarında Kartal Esentepe Mahallesi Çamlıdağ Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir ikamette "yerde yatan şahıs" olduğu yönünde gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı tahkikat başlatılırken, olayla ilgili kimliği belirlenen şüpheli M.D.G. (20), Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim oldu. Bilginin İstanbul polisine ulaşması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından teslim alınarak İstanbul'a getirilen M.D.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL