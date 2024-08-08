Kartal'da darp edilen şahıs silah zoruyla kaçırıldı

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Kartal'da darp ettikleri şahsı silah zoruyla böyle kaçırdılar

İSTANBUL - Kartal'da kalabalık bir grup, darp ettikleri şahsı silah zoruyla arabaya bindirerek kaçırdı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Yakacık Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kalabalık bir grup, darp ettikleri şahsı arabanın bagajına bindirmeye çalıştı. Şahsın direnmesi üzerine saldırganlar darp etmeye devam etti. Dakikalarca dövülen şahıs silah zoruyla arabaya bindirildi. Bu sırada saldırganlardan birinin arabanın plakasını sökmesi dikkat çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.