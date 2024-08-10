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Kartal'da darp edip kaçırdılar, evlerinde gözaltına alındılar

Kartal'da kaçırdıkları kişiyi darp eden şüpheliler yakalandı

İSTANBUL - Kartal'da sokakta darp ettikleri kişiyi zorla arabaya bindirip kaçırdıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Kartal Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. ve E.B.Ç. isimli iki şüpheli alacak verecek tartışması yaşadığı U.C.Y'yi sokak ortasında darp ettikten sonra araca zorla bindirerek kaçırdı. Şahsın sokak ortasında tekme ve tokatlarla darp edildikten sora araca alındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli şahısların yaşadıkları adrese baskın yaparak B.T. ve E.B.Ç. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından şüphelilerden B.T. dosyası adli makamlara ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakılırken, E.B.Ç. isimli şahıs içinse adli kontrol hükümleri uygulandı.