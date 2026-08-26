Kartal'da El Bombalı Saldırı: 4 Tutuklama

İstanbul Kartal'da bir iş yerine el bombası atılması, yanıcı madde dökülerek silahla kurşunlanması ve iş yeri sahibinin tehdit edilmesine ilişkin düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin saldırıları gerçekleştirdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kartal'da bir iş yerine yönelik el bombası atılması, yanıcı madde dökülerek silahla kurşunlanması ve ardından iş yeri sahibinin tehdit/şantaja uğraması olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. 10 Ağustos Pazartesi günü iş yerinin önüne el bombası atan, 11 Ağustos Salı günü aynı iş yerini geldikleri plakasız motosiklet ile yanıcı madde dökerek kurşunlayan ve yurt dışı bağlantılı hatlar üzerinden iş yeri sahibini tehdit eden şüphelilerin, güvenlik kamerası çalışmaları, teknik ve fiziki takip sonucunda Kocaeli Darıca ilçesine kaçtığını belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. 21 Ağustos Cuma günü Kocaeli'nde 9 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonda 4 şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm şarjör ve 10 adet fişek, 1 adet metal kelepçe, 1 adet muşta ve 38 adet kurusıkı fişek ele geçirildi.

4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan şüphelilerin karıştıkları eylemler güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin iş yeri önüne motosikletle geldikleri, iş yerine el bombası attıkları, ertesi gün yanıcı madde dökerek iş yerini kurşunladıkları, olay yerinden uzaklaşarak kıyafetlerini değiştirerek çöpe attıkları görüldü.