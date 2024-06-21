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Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu

Kartal'da film setine silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Kartal'da film çekim setinin ofisine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, Kartal Çavuşoğlu Mahallesinde 18 Haziran 2024 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı bir şahıs, film çekim setinin ofisine silahla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şüpheli şahısların olay yerine ticari taksi ile geldiklerini, olayı gerçekleştirdikten sonra aynı araç ile olay yerinden ayrıldıklarını tespit edildi.

Çalışmaların devamında, kimlik bilgileri tespit edilen ticari taksi şoförü Ş.T. isimli şahıs Esenyurt'ta yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında B.G. isimli şahsın kendisini aradığını, S.Y. isimli şahsı Beyoğlu ilçesinden alıp olay yerine getirmesini istediğini söyledi. Şüpheli şahısların olay yerinde bu şekilde buluştukları, ticari taksinin cadde üzerinde beklediği esnada olayı gerçekleştirdikleri ve aynı araç ile bölgeden ayrıldıkları belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen adreslerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda S.Y. ile B.G. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 73 adet fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler B.G. ve S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taksici Ş.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.