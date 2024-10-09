İstanbul\'da kadın öğretmen 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

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Müge Anlı\'da bir ilk daha yaşandı: Kendisini aldatan eşini \'o\' oyuncuya benzetti

Olay, Kartal'da sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, öğretmen olarak görev yapan bir kadın sabah saatlerinde 6'ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri kadının düştüğü alana emniyet şeridi çekerek, kontrol altına aldı. Şüpheli görülen ölüm nedeniyle kadının birlikte yaşadığı erkek arkadaşı gözaltına alındı. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.