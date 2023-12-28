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Kartal'da Kayalıklara Çarpmış Halde Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Kartal'da Kayalıklara Çarpmış Halde Kadın Cesedi Bulundu

Kartal'da sahil üzerinde kayalıklara çarpmış şekilde duran bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Sultanbeyli Halk Eğitim Merkezi müdür yardımcısı Sezen Alkan'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kartal\'da Kayalıklara Çarpmış Halde Kadın Cesedi Bulundu
28.12.2023 - 13:57,
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Kartal'da sahil üzerinde kayalıklara çarpmış şekilde duran bir kadın cesedi bulundu. Cenaze, polis dalgıç ekipleri tarafından çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı. Cesedin Sultanbeyli Halk Eğitim Merkezinde görevli müdür yardımcısı Sezen Alkan'a ait olduğu öğrenildi.

Kartal'da yaşanan olayda, iddiaya göre sahil parkında yürüyüş yapan vatandaşlar denizde hareketsiz şekilde yatan bir kişi olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipleri denizde duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin Sultanbeyli Celal Gündoğdu Halk Eğitim Merkezi'nde görevli Müdür Yardımcısı Sezen Alkan olduğu öğrenildi. Alkan'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da Kayalıklara Çarpmış Halde Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika


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