Kartal\'da Otomobil Öğrenci Servisine Çarptı

3.Sayfa

Kartal'da seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak yan yolda kırmızı ışıkta bekleyen öğrenci servisine çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçtaki sürücüler yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İstanbul Kartal İlçesi, Kordonboyu Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, T.S.A hakimiyetindeki 34 BN 3414 plakalı araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak önce kaldırıma vurdu. Ardından da trafik ışığında bekleyen S.Ş. kontrolündeki 34 LTF 072 plakalı öğrenci servisine çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Öğrenci servisine içinde hiçbir yolcunun bulunmaması faciayı önledi. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL