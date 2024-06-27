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Kartal'da otomobiller çarpıştı, savrulan araç yan yattı

İSTANBUL - Kartal'da iki araç kafa kafaya çarpıştı. Araçlardan birinin yan yattığı kazayı iki sürücü hafif yaralanarak atlattı.

Kaza Kartal Cevizli Mahallesi Özmen Sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.A. yönetimindeki Peugeot marka otomobil ile karşı istikamette seyir halinde olan B.M.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yolda yan yattı. İki sürücü de kazayı hafif yaralanarak atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü A.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Diğer sürücü ise durumunun hafif olması nedeniyle hastaneye gitmek istemeyerek olay yerinde bekledi. Kaza nedeniyle trafik akışı polis ekiplerince bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.