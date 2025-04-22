Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar" - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"

Geniş Video İzle

İstanbul'un Kartal ilçesinde, park yeri nedeniyle çıkan kargaşada astım hastası Gülerdem T., komşuları tarafından darp edildi ve ölümle tehdit edildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

22.04.2025 00:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da park yeri nedeniyle çıkan tartışma aynı binada oturan komşular arasında kavgaya dönüştü. Astım hastası Gülerdem T., aracının içinde komşuları tarafından darp edilip ölümle tehdit edildi. Olay anı, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Şubat 2025 tarihinde öğle saatlerinde Kartal Karlıktepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Gülerdem T. ile komşuları Nazire D.(48), Mustafa D. ve eşi Nurdan D. arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Aylardır süren tartışma sonrası darp edilen Gülerdem T., 13 Aralık 2024 tarihinde savcılığa şikayette bulundu, uzaklaştırma kararı talep etti. Soruşturma devam ederken olay günü Gülerdem T., aracını binanın önüne park etti. O sırada gelen komşuları Mustafa D., eşi Nurdan D. ve Mustafa D.'nin annesi Nazire D. ile Gülerdem T. arasında yeniden tartışma çıktı.

ASTIM HASTASI KADINA SALDIRI KAMERADA

Nurdan D., kadının aracının kapısını açarak 'Seni öldüreceğim' diye hakaret ve tehditte bulundu. Ardından Gülerdem T.'ye saldırarak saçını çekti, vücuduna yumruk atmaya başladı. Mustafa D. ve Nazire D. de, Gülerdem T.'yi tekme tokat dövdü. Astım hastası olduğu için nefes alamayan ve ölümden dönen Gülerdem T.'ye çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Olay anı cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan komşular serbest kaldı. Olayın ardından darp raporu alan kadının şikayeti üzerine saldırgan 3 komşu gözaltına alındı. 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından haklarında adli işlem yapılan Nazire D. ve Mustafa D. savcılık kararıyla emniyetten serbest kalırken, Nurdan D. ise sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Komşuları tarafından darp edilen

"BENİ ÖLDÜ ZANNEDİP KAÇTILAR"

Gülerdem T., "Evinde çok şiddetli gürültüler olduğundan dolayı yönetici vasıtasıyla uyarmak istedim. Ondan sonra sanırım beni takıntı haline getirdi. Geçen sene polislerin önünde beni öldürmekle tehdit etti. Şikayetimden vazgeçmiştim. Anneme ben bakıyorum. Annemi sürekli hastaneye götürüyorum. Oğlu her geldiğinde otoparkta yer olmasına rağmen aracımın çıkışını engelleyecek şekilde park ediyordu. 7 saat boyunca park etti. Kibarca çıkmasını söyledim. 'Her defasında beni arayacaksın' dedi. Böyle bir zorbalık içindeler. Annemi hastaneye götürmemi engellediler. Olay günü beni takip etmişler. Evime geldiğimde aracımı park ettiğimde yanıma park ettiler. Aracımın içinde bana saldırdılar. Benim boğazımı sıktılar. Üstümde tepindiler. İmdat çığlıklarımı kimse duymadı. Ben astım olduğum için baygınlık geçirdim. Beni öldü veya bayıldı zannederek arabalarına binip kaçtılar. Beni kim koruyacak? Annem boynumdaki morlukları görmesin diye evde maskeyle dolaştım" diye konuştu.

Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Kartal, Hukuk, Astım, Astım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: 'Beni öldü zannedip kaçtılar' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • kuzeyli baba:
    en ağar cezayı almaları lazım 16 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    artık bıktık bu zorbalardan, sahipsiz insanlara devletin sahip çıkması gerekirken bu zorbalar serbest kaldıkça ha bir şey olmuyor zaten mantığı ile devam ediyor sonuda cinayetle bitiyor. Avrupa Birliği ne üye olmaya çalışıyoruz böyle mi olacağız. yap bakalım orada böyle bir şey ne oluyor..alsanıza oradaki kanunlarıda. 0 0 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    iki araçlık yere parketmişsin birde videoda saçımızbıraksın bende bırakacam diyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü
Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
AK Parti MKYK toplanıyor Masada kritik bir konu başlığı var AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan bomba paylaşım Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
Oyuncu Sevil Akdağ’ın vahşice katlettiği Elif Kırav’ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
Sergen Yalçın’dan Mourinho’ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

00:15 Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
19:46 Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
19:44 Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
09:15 Süleyman Soylu’dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur
09:09 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı
09:06 Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
09:05 Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
09:00 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı
08:58 Altın fiyatlarında tarihi zirve Bu kadarı şaşırttı Altın fiyatlarında tarihi zirve! Bu kadarı şaşırttı
08:50 Popüler ayakkabı markasına “domuz derisi“ cezası Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
08:45 Çin bu kez çok sert Kim var kim yok tehdit ettiler Çin bu kez çok sert! Kim var kim yok tehdit ettiler
08:43 Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’e estetik göndermesi Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 05:36:17. #7.12#
SON DAKİKA: Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement