Kartal'da Sağanak Yağış Sonrası Sokaklar Göle Döndü

3.Sayfa

Kartal'da sağanak yağış sonrası bazı sokak göle döndü. Park halindeki arabaların sular içinde kaldığı o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar İstanbul Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde etkisini gösterdi. Sağanak yağış sonrası Kartal Esentepe Mahallesi Kızılırmak Sokak göle döndü. Çevre esnafı ise su baskınlarına karşı dükkanlarının önünde önlem aldı. Araç sahipleri, park halindeki araçlarını sokak içerisinden çıkardı. Sokağın göle döndüğü anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL