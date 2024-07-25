Kartal'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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Kartal'da cadde ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL - Kartal'da aracını park ettikten sonra bir iş yerine giren vatandaş iş yerinden çıktıktan sonra silahlı saldırıya uğradı. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay, Kartal Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir vatandaş otomobilini yol üzerinde park edip bir iş yerine girdi. İş yerinden çıkan vatandaş aracına doğru ilerlediği sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı Saldırıya uğrayan vatandaş yaralanırken silahlı şahıs ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.