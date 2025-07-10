Kartalkaya davasına baş aşçının sözleri damga vurdu: Canımı zor kurtardım, şikayetçiyim

Bolu'da Türkiye'nin derinden sarsan, 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasının 4'üncü gününde tutuksuz sanık baş aşçı Reşat Bölük savunma yaptı.

"CANIMI ZOR KURTARDIM, ŞİKAYETÇİYİM"

Bölük savunmasında, "Ben sadece kış sezonunda otelde çalışırım. Yangının çıktığı grill plate cihazı saat 05.30-06.00 gibi açılır. Grill plate cihazı şov alanındadır. Grill plate cihazının yanındaki çöp kutusu boş olur, geceden temizlenir çünkü. Önce şalteri açar ve sonra grill plate cihazının düğmesini açar, iki işlemle açılır. İtfaiyenin yaptığı denetimde tespit ettiği eksikliklerden de haberim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Çünkü ben canımı zor kurtardım, kendimi sakatladım. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum" dedi.

YANGININ ÇIKIŞ ANI İZLETİLDİ

Reşat Bölük'ün ifadesinin ardından, mahkeme başkanı salonda bulunanlara yangının çıkış anına ait güvenlik kamerası kayıtlarını izletti. Görüntülerden sonra mahkeme, teknik ekip ve mutfak personelini kürsüye çağırarak toplu şekilde ifade aldı. Her birine sırayla "Bu parlama nedir?" sorusu yöneltildi.

DURUŞMA SALONUNDA TARTIŞMA

Reşat B.'nin avukatı, savunma yapmaya başladığı sırada yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin tepki gösterdi. Bunun üzerine mağdur ve sanık avukatları arasında tartışma çıktı.

SANIK AVUKATLARI SALONU TERK ETTİ

Tartışmanın ardından bazı sanık avukatları, duruşma salonunu terk etti. Mağdur yakınları da salonu terk eden avukatlara tepki gösterdi. Duruşmaya ara verildi.

"HUZURU BOZARSAM BENİ ATIN DURUŞMADAN"

Verilen aranın ardından yeniden başlayan duruşmada söz alan avukat Yüksel Gültekin, mahkeme heyeti ve duruşmaya katılanlardan özür dileyerek, "Huzuru bozarsam beni atın duruşmadan, başkası bozarsa onu da atın. Söz veriyorum mahkemenin suhuletle devam etmesi için gerekeni yapacağım" dedi.