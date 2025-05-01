Kartalkaya faciasında yeni görüntü: Can pazarı sırasında araba derdine düştüler - Son Dakika
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Kartalkaya faciasında yeni görüntü: Can pazarı sırasında araba derdine düştüler

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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü, 51 kişinin de yaralandığı yangın faciasının başladığı anlara ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde, otel çalışanlarının restoran bölümünden yükselen alevleri görünce insanları uyarmak yerine kapalı otoparka kaçtıkları ve arabalarını yangından kaçırma derdine düştükleri görüldü.

01.05.2025 20:28  Güncelleme: 20:39
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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü, 51 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel'deki yangın faciasının başladığı anlara ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Kartalkaya faciasında yeni görüntü: Can pazarı sırasında araba derdine düştüler

İNSANLARI UNUTUP ARABA DERDİNE DÜŞTÜLER

Görüntülere göre, restoran bölümünden yükselen alevleri gören otel çalışanları, insanları uyarmak yerine en az beş kat aşağı inerek kapalı otoparka kaçıp, arabalarını kurtardı.

Kartalkaya faciasında yeni görüntü: Can pazarı sırasında araba derdine düştüler

YANGININ GELİŞİMİNİ HIZLANDIRDI

Söz konusu görüntüler, yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, "Personelin yardım etmek, yardımcı olmayı denemek yerine kapalı otoparktan araçlarını dışarı çıkarmak için otopark ana giriş kapısını bir araya gelerek zorla açtıkları" şeklinde anlatıldı. Ayrıca, açılan kapının teknik açıdan yangının gelişimini hızlandırdığı da vurgulandı.

Kartalkaya faciasında yeni görüntü: Can pazarı sırasında araba derdine düştüler

YANGININ SÖNÜMLENME OLANAĞINI ORTADAN KALDIRDI

Raporda, "Lobi ve otopark katındaki kapıların personel tarafından açık halde bırakılması nedeniyle yangın alanına sürekli olarak oksijen sağlandığı ve bu şekilde yangının sönümlenme olanağının ortadan kalktığı, sürekli oksijen alan ortamda açığa çıkan yüksek karbonmonoksit seviyesinin de açılan kapılarla oluşan hava akımı sebebiyle baca görevi gören merdiven boşluklarından binanın üst katlarına hızla yayıldığı" belirtiliyor.

Kartalkaya faciasında yeni görüntü: Can pazarı sırasında araba derdine düştüler

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, eşi Emine Mürtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan, İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmış, 10'u adli kontrol olmak üzere 13 kişi serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında yapılan tutukluluk değerlendirme duruşmalarında 8 şüphelinin tahliyesine karar verilmişti.

Kartalkaya faciasında yeni görüntü: Can pazarı sırasında araba derdine düştüler

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Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya faciasında yeni görüntü: Can pazarı sırasında araba derdine düştüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cenk:
    Çünkü bu Ülkede en ucuz şey insan hayatı.... 66 1 Yanıtla
  • F Kingsman:
    İnsanların anlayışını bile değiştiren bu ekonomik düzeni sağlayamayanlar utansın! 39 11 Yanıtla
  • Veysel dağlı:
    Zengin adam malını kurtarmanın derdine düşmüş neylesin milletin canını arabası dururken Zor tercih ama yanlış tercih bir insanı kurtarmak bütün insanları kurtarmak gibidir 32 1 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Cunku biliyor kendi ardını kendi kollayacak.mecbur.bu insanlıkla degil tamamen sistemin insanı getirdigi nokta. 12 1 Yanıtla
  • Mert kursun :
    bantlamayı unutmuşlar ama o çorba içerkendi pardon 3 2 Yanıtla
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