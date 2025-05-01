Kartalkaya faciasında yeni görüntü: Can pazarı sırasında araba derdine düştüler

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü, 51 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel'deki yangın faciasının başladığı anlara ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.

İNSANLARI UNUTUP ARABA DERDİNE DÜŞTÜLER

Görüntülere göre, restoran bölümünden yükselen alevleri gören otel çalışanları, insanları uyarmak yerine en az beş kat aşağı inerek kapalı otoparka kaçıp, arabalarını kurtardı.

YANGININ GELİŞİMİNİ HIZLANDIRDI

Söz konusu görüntüler, yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, "Personelin yardım etmek, yardımcı olmayı denemek yerine kapalı otoparktan araçlarını dışarı çıkarmak için otopark ana giriş kapısını bir araya gelerek zorla açtıkları" şeklinde anlatıldı. Ayrıca, açılan kapının teknik açıdan yangının gelişimini hızlandırdığı da vurgulandı.

YANGININ SÖNÜMLENME OLANAĞINI ORTADAN KALDIRDI

Raporda, "Lobi ve otopark katındaki kapıların personel tarafından açık halde bırakılması nedeniyle yangın alanına sürekli olarak oksijen sağlandığı ve bu şekilde yangının sönümlenme olanağının ortadan kalktığı, sürekli oksijen alan ortamda açığa çıkan yüksek karbonmonoksit seviyesinin de açılan kapılarla oluşan hava akımı sebebiyle baca görevi gören merdiven boşluklarından binanın üst katlarına hızla yayıldığı" belirtiliyor.